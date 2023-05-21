Поляков крайне разозлила выходка украинского посла

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В Польше читатели журнала Do Rzeczy выразили свою резкую реакцию на то, что посол Украины в Польше отказался принести свои извинения за Волынскую резню.

До этого пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина выступил с заявлением, что власти страны ждут извинений от украинских коллег за Волынскую резню. Посол Украины в Польше Зварич назвал такие предложения досадными. Однако пользователи интернета решили иначе.

— Чего еще ждет польское правительство? Немедленно выгнать бандеровского пса из Польши, — возмутился Helvet F.

Другие стали писать, что этого человека нужно просто выгнать. Другие назвали происходящее на Украине полнейшим позором. Многие написали о том, что извиняться надо было намного заранее, буквально стоять на коленях. Стоит отметить, что вопросы отношения к Волынской резне остаются краегульными в отношениях Польши и Украины.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, который был совершен украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.

Польские власти желают получить извинения от Украины за Волынскую резню из-за собственных интересов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.