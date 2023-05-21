Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Поляков крайне разозлила выходка украинского посла

Ирэна Колесова
В мире
Поляков крайне разозлила выходка украинского посла
Фото: Unsplash

В Польше читатели журнала Do Rzeczy выразили свою резкую реакцию на то, что посол Украины в Польше отказался принести свои извинения за Волынскую резню.

До этого пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина выступил с заявлением, что власти страны ждут извинений от украинских коллег за Волынскую резню. Посол Украины в Польше Зварич назвал такие предложения досадными. Однако пользователи интернета решили иначе.

— Чего еще ждет польское правительство? Немедленно выгнать бандеровского пса из Польши, — возмутился Helvet F.

Другие стали писать, что этого человека нужно просто выгнать. Другие назвали происходящее на Украине полнейшим позором. Многие написали о том, что извиняться надо было намного заранее, буквально стоять на коленях. Стоит отметить, что вопросы отношения к Волынской резне остаются краегульными в отношениях Польши и Украины.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, который был совершен украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.

Польские власти желают получить извинения от Украины за Волынскую резню из-за собственных интересов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Политика Украина Польша
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте