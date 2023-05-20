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Политолог Маркелов объяснил, зачем Польша потребовала от Украины извинений за Волынскую резню

Игорь Синельников
Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Маркелов объяснил, зачем Польша потребовала от Украины извинений за Волынскую резню
Фото: Unsplash

Польские власти желают получить извинения от Украины за Волынскую резню из-за собственных интересов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

— У Польши есть вечный исторический конфликт за определенные фрагменты земель. Поэтому Польша постоянно обращается к историческим проблемам, вспоминает, где Украина ее обманула, забрала какие-то земли или еще что-то сделала. В данном случае вот вспомнили Волынскую резню, — отметил политолог.

Несмотря на попытки западных стран сдружить два государства, Варшава не хочет признавать Украину братской для себя. По этой причине Польше необходимо делать яркие заявления в адрес Киева, поскольку в ином случае ее не поддержит собственный народ. А нынешняя польская власть очень боится падения рейтингов, пояснил собеседник «ВМ».

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за Волынскую резню. Дипломат уточнил, что Киев блокирует обсуждение этого вопроса при контактах между двумя странами.

Какие отношения на самом деле связывают Варшаву и Киев — в материале «ВМ».

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