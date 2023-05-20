МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню

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Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за Волынскую резню. Об этом в субботу, 20 мая, заявил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина в интервью Onet.pl.

Дипломат пояснил, что Киев блокирует его обсуждение при контактах между двумя странами.

— «Я сожалею и, пожалуйста, простите меня». Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее до сих пор не хватает, — сказал он.

При этом официальные власти Польши уже взяли на себя ответственность «за преступления, совершенные государством против украинцев», передает издание.

Недавно польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, на которой они каждый день устраивали свои акции. Украинцы проводили манифестации около памятника писателю Адаму Мицкевичу ежедневно начиная с февраля 2022 года.

Всех украинцев, которые восхваляют образ Степана Бандеры, следует объявить врагами народа Польши. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский.