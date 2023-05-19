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Wyborcza: Польские националисты прогнали активистов с Украины с главной площади Кракова

Юлия Курганова
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Wyborcza: Польские националисты прогнали активистов с Украины с главной площади Кракова
Фото: shutterstock

Польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, на которой они каждый день устраивали свои акции. Об этом сообщило издание Wyborcza.

Украинцы проводили манифестации около памятника писателю Адаму Мицкевичу ежедневно, начиная с февраля 2022 года. Они приносили флаги Украины и других стран и пели гимны.

Группы польских националистов провели свою многодневную акцию, которая призвана «не отдать Адама иноземцам». К памятнику стали приходить активисты с флагами Польши и транспарантами о Волынской резне и бандеровцах, они начали блокировать доступ к памятнику.

Во время одной из акций польские националисты заявляли, что конфликт на Украине является столкновением Соединенных Штатов и РФ, в котором украинцы «не играют роли».

— Памятник Адаму Мицкевичу, который менее полутора лет занимали на Краковском рынке украинцы, отвоеван поляками, — сообщили по итогам акции представители националистического движения в Польше «16 постулатов».

Всех украинцев, которые восхваляют образ Степана Бандеры, следует объявить врагами народа Польши. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский.

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