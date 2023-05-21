Названы имена самых жестоких мужчин

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Эксперты считают, что имя может повлиять не только на судьбу человека, но и на его характер. Какие мужские имена наделяют своего носителя особой жестокостью, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта.

Андрей

Андреи заслуживают первого места в списке самых жестоких мужских имен по разным причинам. Носители этого имени нередко бывают двуличны. Каждый Андрей сложен, у него несколько сторон личности, но обладатели этого имени часто используют свою двойственную натуру во зло. Чаще всего их жестокость проявляется по отношению к женщинам. Они превосходные лжецы и манипуляторы и в романтических отношениях они с большой вероятностью будут неверны. Поначалу он будет очаровывать женщину лестью и умными разговорами. Он общителен и харизматичен и прекрасно знает, как заставить женщину почувствовать, что она для него — одна единственная. Но как только ее не будет рядом, он сделает кого-то другого «своим миром» и забудет о ней.

Алексей

Алексей — второе по жестокости мужское имя, потому что его носители контролируют, манипулируют и обманывают, — это настоящие абьюзеры. Они ненавидят, когда им лгут, но без проблем обманывают других людей. В отношениях с женщинами они жаждут тотального контроля и склонны больше порицать, чем поощрять. Если только они не влюблены до безумия, Алексеи, скорее всего, будут неверными. Они прекрасно умеют скрывать свои тайные интрижки.

Лев

Львы умудряются быть одновременно и прекрасными, и ужасными, что вызывает у большинства людей смешанные чувства по отношению к обладателям этого имени. Львам очень важно, что о них думают другие, поэтому они всегда стараются произвести впечатление на всех. Но они также жаждут внимания и сделают все, чтобы все взгляды были прикованы к ним. Если для этой цели придется идти по головам, унижать или подставлять других — они пойдут на это. Они безмерно горды и с трудом признают свои ошибки. Но в конце концов они просто хотят, чтобы все их любили, поэтому найдут способ исправить свои ошибки.

Дмитрий

Дмитрии закрывают рейтинг самых жестоких мужчин, потому что они холодные и безэмоциональные. На самом деле они глубоко чувствительны, им просто трудно распознать и выразить свои чувства. Дмитрии также могут быть безжалостными и безапелляционными, особенно когда речь идет о финансовых вопросах. Они склонны ставить деньги и успех выше всего остального, включая чувства людей, даже самых близких.