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«МК»: Лариса Долина рассказала о болезни Анжелики Варум

Ирэна Колесова
Общество
«МК»: Лариса Долина рассказала о болезни Анжелики Варум
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певица Анжелика Варум может страдать от морской болезни, именно на этом фоне она пробыла на творческом вечере воспитанников знаменитой певицы Ларисы Долиной.По словам самой артистки, само мероприятие проводилось на борту корабля. Именно Анжелика Варум решила сойти на берег, ее при этом сопровождал ее супруг Леонид Агутин, сообщает «МК».

— У меня была тоже морская болезнь. Но я от нее, кстати, избавилась. Наверное, с годами что-то меняется в организме, физиология меняется, что-то происходит, — отметила Долина.

В материале говорится, что Анжелика Варум в первый раз за долгое время решила появиться на публике. Артистка побывала на творческом вечере воспитанников Ларисы Долиной, которая решила выступить перед зрителями в живом исполнении.

Артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум впервые за многие месяцы появились вместе на культурном мероприятии. Видимо, супруги решили таким образом опровергнуть активные слухи о расставании. Они вместе пришли на отчетный концерт учащихся Академии Николая Агутина. Пара старалась выглядеть счастливой, позируя на камеру.

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