Экс-врач Белого дома дал Байдену откровенный совет

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Президент США Джо Байден не может выполнить свои обязанности, поскольку у него есть некие когнитивные проблемы. На эту тему американскому лидеру стоит провести серьезный разговор с врачами. Такое мнение выразил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

— Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и серьезно поговорить со своими врачами и семьями, — добавил Джексон.

Ранее стало известно, что конгрессмены обратились к Байдену с письмом, в котором выставили требование к нему пройти проверку умственных способностей. В противном случае они призвали его отказаться от выборов в 2024 году.Байдену сейчас 80 лет. Он давно стал самым пожилым президентом Америки. К сожалению, Байден регулярно оказывается в нелепых ситуациях и позволяет себе ляпы прямо на публике, пишет РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе посещения Парка мира в Хиросиме вновь попал в неловкую ситуацию. Американский лидер потерял ориентацию в пространстве. Кадры с Байденом показали на японском телевидении. На них видно, как президент США стоит спиной к журналистам и не понимает, в какую сторону ему развернуться. К счастью, американскому лидеру смогли подсказать верное направление.