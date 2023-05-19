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Приметы и советы

Байден вновь потерял ориентацию в пространстве перед журналистами в Хиросиме

Полина Пашкина
В мире
Байден вновь потерял ориентацию в пространстве перед журналистами в Хиросиме
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе посещения Парка мира в Хиросиме вновь попал в неловкую ситуацию. Американский лидер потерял ориентацию в пространстве.

Кадры с Байденом показали на японском телевидении. На них видно, как президент США стоит спиной к журналистам и не понимает, в какую сторону ему развернуться. К счастью, американскому лидеру смогли подсказать верное направление.

Джо Байден находится с визитом в Японии в связи с саммитом G7, который с 19 по 21 мая проходит в Хиросиме. Накануне он также попал в неловкую ситуацию. Байден назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом, хотя такой должности в стране не существует.

Президент США все чаще попадает в неловкие ситуации. Он многое забывает, путает имена и названия. В апреле Байден прервался посреди своей речи на выступлении в Ольстерском университете в Северной Ирландии, чтобы поговорить с невидимым человеком.

Бывший врач Белого дома заявил, что Джо Байден представляет опасность для США. По его мнению, изменения в когнитивных функциях первого лица государства могут привести к полномасштабной войне с РФ и КНР и гибели людей. «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, психотерапевтом Елизаветой Жестковой, может ли быть поведение Байдена опасным для Америки.

Япония Джо Байден США
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