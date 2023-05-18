Байден оговорился и назвал премьер-министра Японии президентом

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Президент США Джо Байден на встрече в Хиросиме в четверг, 18 мая, назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом, хотя такой должности в стране не существует.

— Господин президент, рад видеть вас снова и находиться в вашем родном городе, — заявил 80-летний американский лидер.

Переводчица японского общественного телевидения, работавшая на трансляции, не стала переводить зрителям конфуз пожилого президента США, передают «Известия».

Президент США все чаще попадает в неловкие ситуации. Он многое забывает, путает имена и названия. В апреле Байден прервался посреди своей речи на выступлении в Ольстерском университете в Северной Ирландии, чтобы поговорить с невидимым человеком.

Бывший врач Белого дома заявил, что Джо Байден представляет опасность для США. По его мнению, изменения в когнитивных функциях первого лица государства могут привести к полномасштабной войне с РФ и КНР и гибели людей. «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, психотерапевтом Елизаветой Жестковой, может ли быть поведение Байдена опасным для Америки.