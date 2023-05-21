Врач Воробьев указал на два главных симптома рака

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Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал о двух ранних симптомах рака, которые могут проявиться сразу после пробуждения. Крайне важно обратить на них внимание вовремя, чтобы предостеречь себя от серьезного течения заболевания. По словам эксперта, именно они говорят о развитии болезни в организме.

Эксперт выразил уверенность, что если с утра сильно болит голова, то это может указывать на опасное состояние. Например, на опухоли головного мозга. Важно, что именно такие боли могут усиливаться именно ранним утром.77% пациентов с раком головного мозга указывают на головные боли напряжения. Причем, обычно такие боли чувствуются сразу с двух сторон, пишет Tver-Portal.

Кроме того, если человека долго мучает кашель, то это может говорить о наличии рака легких. Одним из самых распространенных онкологических заболеваний является рак кишечника.

Каждый год в России выявляют порядка 600 тысяч новых случаев заболевания. Этот вид рака опасен тем, что на ранней стадии его крайне сложно выявить. Даже если пациент приходит к врачу с некоторыми проблемами, то медикам не всегда удается заподозрить именно рак.