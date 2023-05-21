Певица Лариса Долина трогательно поздравила дочь Лину с 40-летием

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народная артистка России Лариса Долина нежно поздравила свою дочь Лину с ее днем рождения. Лине исполнилось 40 лет. В честь этого праздника артистка рассказала своим подписчикам, что на третий день после рождения девочки произошла интересная история. Долина поделилась, что ребенка увезли в больницу, однако адрес так и не назвали.

— В рваной ночнушке я прыгнула в такси и 8 часов колесила по Москве, искала малышку во всех больницах. Нашла в Морозовской. В жутком боксе, с тараканами в умывальнике, под капельницей и с температурой под 40. Я думала, не выживу. И приняла решение моментально: это был первый этаж, я просто выкрала мою девочку и через окно вылезла на улицу с ней на руках, — написала Долина в своем telegram-канале.

Долина поделилась, что Лина всегда будет для нее маленькой девочкой, которой она ее помнит. На выразила дочери самые добрые пожелания, поблагодарила ее за внука Сашу и за огромную любовь.

Певица Анжелика Варум может страдать от морской болезни, именно на этом фоне она пробыла на творческом вечере воспитанников знаменитой певицы Ларисы Долиной.По словам самой артистки, само мероприятие проводилось на борту корабля. Именно Анжелика Варум решила сойти на берег, ее при этом сопровождал ее супруг Леонид Агутин.