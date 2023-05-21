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В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда

Ирэна Колесова
Происшествия
В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда
Фото: shutterstock

В России 12 грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Куэнга — Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга — Карымская Забайкальской железной дороги. Такое сообщение распространили в пресс-службе ГУ МЧС.

— Ночью 21 мая на перегоне Куэнга — Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга — Карымская Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда, — говорится в сообщении.

Никто не пострадал, угрозы для экологической обстановки не возникло. Однако движение по этому перегону пришлось временно остановить. На ликвидацию последствий направили четыре восстановительных поезда. Кроме того, отправилась оперативная группа пожарно-спасательной части.На этом фоне произошла задержка пассажирского поезда Владивосток — Москва. Отмечается, что всем пассажирам предоставят дополнительное питание. Ожидаются и другие задержки, пишет РИА Новости.

В результате схода грузового поезда под Симферополем повреждено порядка 150 метров железной дороги. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Движение поездов по Крымскому мосту сейчас идет в штатном режиме. Транспортная бригада проверила места, где могли быть спрятаны посторонние предметы, ничего не было обнаружено.

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