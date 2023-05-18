Около 150 метров железной дороги повредилось в результате схода поезда под Симферополем

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В результате схода грузового поезда под Симферополем повреждено порядка 150 метров железной дороги. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

— От 100 до 150 метров повреждено, над восстановлением работает больше десяти единиц техники, — рассказал он.

По данным ТАСС, движение поездов по Крымскому мосту сейчас идет в штатном режиме. Транспортная бригада проверяет места, где могут быть спрятаны посторонние предметы.

На перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов несколько вагонов с зерном, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В связи с этим на перегоне Симферополь — Севастополь временно остановлено движение транспорта. Для пассажиров запустили дополнительные автобусы.

В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что причиной схода вагонов грузового поезда стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение на перегоне планируется восстановить уже к вечеру.