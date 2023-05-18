Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем

Фото: shutterstock

На перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов пять вагонов с зерном. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства, — написал он в своем Telegram-канале.

На перегоне Симферополь — Севастополь временно остановлено движение транспорта. Для пассажиров запустят дополнительные автобусы.

В начале мая в Брянской области с рельсов сошли около 20 вагонов грузового поезда. В пресс-службе РЖД пояснили, что причиной аварии стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».