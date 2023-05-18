Движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно остановили

Фото: shutterstock

На перегоне Симферополь — Севастополь временно остановили движение электропоездов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на региональный Минтранс.

— Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, — написал он в своем Telegram-канале.

В начале апреля движение на Керченской паромной переправе, соединяющей Крым и Кубань, было приостановлено в связи с ухудшением погодных условий. Уточняется, что движение было прекращено в первой половине дня 10 апреля, а затем почти на сутки до вечера 11 апреля.

6 мая движение по Крымскому мосту оказалось приостановлено по техническим причинам. Подробности произошедшего не приводились.