Движение по Крымскому мосту приостановили по техническим причинам

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Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко.

— Движение по Крымскому мосту временно приостановлено по техническим причинам. О времени восстановления движения будет сообщено дополнительно, — написал он в своем Telegram-канале.

Позже советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что движение на мосту восстановлено.

28 апреля у Крымского моста заработали дополнительные досмотровые посты, которые обеспечат прохождение до 15 тысяч машин в сутки в каждом направлении. Для сокращения времени прохождения процедур также расширили штат сотрудников, а в зоне транспортной безопасности начали работать несколько новых постов охраны.

Накануне движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыли с опережением графика. Изначально планировалось, что работы будут завершены началу лета 2023 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил, что в феврале строители открыли автомобильную часть строения на полтора месяца раньше обозначенного срока.