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Хуснуллин: Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

Араз Салехов
Общество
Хуснуллин: Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста
Фото: Telegram / Марат Хуснуллин

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто с опережением графика. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Сегодня открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект, — сказал он.

Хуснуллин напомнил, что в феврале самоотверженная работа строителей позволила открыть автомобильную часть моста на полтора месяца раньше обозначенного срока. Вице-премьер в своем Telegram-канале добавил, что движение по второму пути железнодорожной части также было запущено с опережением графика.

Изначально планировалось, что движение по железнодорожной части Крымского моста восстановят к началу лета 2023 года.

Также стало известно, что дополнительные досмотровые посты у Крымского моста начали работать 28 апреля. Это позволит обеспечить прохождение до 15 тысяч машин в сутки в каждом направлении.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года: там был подорван грузовой автомобиль. В результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

23 февраля Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения по всем полосам. Уточняется, что работы удалось завершить на 39 дней раньше планируемого срока.

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