Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за тумана

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Движение на Керченской паромной переправе, соединяющей Крым и Кубань, приостановлено в связи с ухудшением погодных условий. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС по Крыму.

По данным ведомства, работа приостановлена из-за сильного тумана. Отмечается, что это уже третья остановка переправы за неделю. Так, движение было прекращено в первой половине 10 апреля, а затем почти на сутки до вечера 11 апреля, говорится в материале.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что движение по железнодорожной части Крымского моста восстановят к началу лета 2023 года.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года: там был подорван грузовой автомобиль. В результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

23 февраля Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения по всем полосам. Уточняется, что работы удалось завершить на 39 дней раньше планируемого срока.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что за организацией теракта на Крымском мосту стояли украинские спецслужбы. По его информации, уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению теракта. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них содержатся под стражей.