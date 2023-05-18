В Крыму назвали причину схода грузового поезда

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Причиной схода вагонов грузового поезда рядом с Симферополем стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги» (КЖД).

— Сегодня, 18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, — говорится в сообщении.

В результате произошедшего никто не пострадал, угрозы экологии также нет. В настоящее время на месте работают специалисты, передает Telegram-канал КЖД.

На перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В связи с этим на перегоне Симферополь — Севастополь временно остановлено движение транспорта. Для пассажиров запустили дополнительные автобусы.