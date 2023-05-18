Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Крыму назвали причину схода грузового поезда

Лейла Алиева
Происшествия
В Крыму назвали причину схода грузового поезда
Фото: Unsplash

Причиной схода вагонов грузового поезда рядом с Симферополем стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги» (КЖД).

— Сегодня, 18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, — говорится в сообщении.

В результате произошедшего никто не пострадал, угрозы экологии также нет. В настоящее время на месте работают специалисты, передает Telegram-канал КЖД.

На перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В связи с этим на перегоне Симферополь — Севастополь временно остановлено движение транспорта. Для пассажиров запустили дополнительные автобусы.

Транспорт Крым Поезда
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте