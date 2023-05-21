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Мужчина умер во время своего первого отпуска, когда потерялся в аэропорту

Ирэна Колесова
В мире
Мужчина умер во время своего первого отпуска, когда потерялся в аэропорту
Фото: patriarchia.ru

На Канарских островах нашли мертвым британского туриста. Было известно, что он пропал в местной воздушной гавани, когда собирался возвращаться на родину.

По сведениям издания Daily Mail, туриста звали Роберт Кэмпбелл, ему было 44 года. Он решил впервые в жизни провести отпуск в другой стране. В поездку он полетел со своим другом. В какой-то момент ему стало плохо, он попал в больницу. Однако врачи сказали, что перелет он перенесет, пишет издание.

Однако в аэропорту они случайно разминулись с другом. Потом стало понятно, что связь с туристом потеряна. Семья забила тревогу, стала призывать о помощи с его поисками. Родственники тоже отправились на Канары.

Через несколько дней родственница гражданина Британии сообщила, что мужчину нашли мертвым. Теперь родственники собирают пожертвования, чтобы отправить туриста на родину и провести его похороны. Пока никаких обстоятельств гибели мужчины не приводится.

Посетитель ресторана в центре Саратова умер после того, как подавился куском мяса. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин. Инцидент произошел в ресторане «Брундершафт». На место была вызвана бригада скорой помощи, однако приехавшие на место врачи могли лишь констатировать смерть 58-летнего мужчины.

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