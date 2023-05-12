Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посетитель ресторана в Саратове подавился куском мяса и умер

Евгений Силаев
Происшествия
Посетитель ресторана в Саратове подавился куском мяса и умер
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Посетитель ресторана в центре Саратова умер после того, как подавился куском мяса. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин.

Инцидент произошел в ресторане «Брундершафт». На место была вызвана бригада скорой помощи, однако приехавшие на место врачи могли лишь констатировать смерть 58-летнего мужчины.

— Механическая асфиксия (подавился куском мяса). Смерть до приезда бригады СМП, — написал Костин в своем Telegram-канале.

Другой инцидент произошел накануне в Москве. В районе Марьино 41-летний местный житель купил бутылку разливного пива после работы, пришел домой и, выпив ее, уснул. Однако утром он не проснулся: мать обнаружила сына лежащим без сознания. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Похожий случай произошел в Сергиевом Посаде. Местная жительница впала в кому из-за выпитого энергетика.

Саратов Смерть Рестораны
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте