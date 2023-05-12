Посетитель ресторана в Саратове подавился куском мяса и умер
Посетитель ресторана в центре Саратова умер после того, как подавился куском мяса. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин.
Инцидент произошел в ресторане «Брундершафт». На место была вызвана бригада скорой помощи, однако приехавшие на место врачи могли лишь констатировать смерть 58-летнего мужчины.
— Механическая асфиксия (подавился куском мяса). Смерть до приезда бригады СМП, — написал Костин в своем Telegram-канале.
Другой инцидент произошел накануне в Москве. В районе Марьино 41-летний местный житель купил бутылку разливного пива после работы, пришел домой и, выпив ее, уснул. Однако утром он не проснулся: мать обнаружила сына лежащим без сознания. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Похожий случай произошел в Сергиевом Посаде. Местная жительница впала в кому из-за выпитого энергетика.