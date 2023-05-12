Посетитель ресторана в Саратове подавился куском мяса и умер

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Посетитель ресторана в центре Саратова умер после того, как подавился куском мяса. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин.

Инцидент произошел в ресторане «Брундершафт». На место была вызвана бригада скорой помощи, однако приехавшие на место врачи могли лишь констатировать смерть 58-летнего мужчины.

— Механическая асфиксия (подавился куском мяса). Смерть до приезда бригады СМП, — написал Костин в своем Telegram-канале.

Другой инцидент произошел накануне в Москве. В районе Марьино 41-летний местный житель купил бутылку разливного пива после работы, пришел домой и, выпив ее, уснул. Однако утром он не проснулся: мать обнаружила сына лежащим без сознания. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Похожий случай произошел в Сергиевом Посаде. Местная жительница впала в кому из-за выпитого энергетика.