Житель юго-востока Москвы впал в кому после выпитого бокала пива

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На юго-востоке столицы мужчина выпил разливного пива и впал в кому. Об этом стало известно в пятницу, 12 мая.

По предварительным данным, трагедия произошла в районе Марьино. 41-летний местный житель купил бутылку разливного пива после работы, пришел домой и, выпив ее, уснул. Однако утром он не проснулся: мать обнаружила сына лежащим без сознания.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. В данный момент жизнь пациента поддерживает аппарат ИВЛ.

По словам родственницы, мужчина не имел хронических заболеваний, а также не употреблял ничего опасного для здоровья. Как сообщил Telegram-канал Shot, врачи поставили предварительный диагноз: аспирация рвотных масс.

Похожий случай произошел в Сергиевом Посаде. Местная жительница впала в кому из-за выпитого энергетика.