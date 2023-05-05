Женщина впала в кому из-за выпитого энергетика

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Подмосковье женщина попала в больницу из-за выпитого энергетика. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в пятницу, 5 мая.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. 33-летняя местная жительница ничего не ела в течение дня, а вечером выпила два с половиной литра энергетика, после чего потеряла сознание.

Родственники доставили потерпевшую в местную больницу. Врачи диагностировали у пациентки тахикардию и почечную недостаточность. Женщине грозили остановка сердца и отек легких, потому ее срочно направили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где она пришла в сознание.

— Женщине была проведена антибактериальная, гормональная и инфузионная терапии. После чего тахикардия и почечные повреждения были купированы, — рассказала исполняющая обязанности заведующей терапевтическим отделением № 1 Сергиево-Посадской больницы Наталия Копычева.

Как заключили специалисты, женщина пострадала из-за переизбытка адреналина, который выделился из-за серьезного стресса организма от употребления энергетика. На данный момент она чувствует себя хорошо, ее выписали на амбулаторное лечение.

Другой случай произошел в больнице в Люберцах. Врачи спасли юного зацепера, который получил множество травм после падения с электрички.