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Подмосковные врачи спасли 15-летнего подростка-зацепера

Степан Жирнов
Происшествия
Подмосковные врачи спасли 15-летнего подростка-зацепера
Фото: Пресс-служба Минздрава Московской области
Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, 338А Карта всех событий

В подмосковных Люберцах подросток попал в больницу со множеством переломов после падения с крыши пригородного электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в четверг, 4 мая.

По данным ведомства, 15-летнего юношу госпитализировали в Московский областной центр охраны материнства и детства. У него диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости, открытый перелом плюсневой кости правой стопы, ушибленной раной затылка и рваными ранами правой и левой стоп.

Врачи экстренно обработали раны антисептиком, удалили отмершую ткань и наложили швы. Сложный перелом пришлось выпрямлять и фиксировать металлическими конструкциями.

В данный момент подросток чувствует себя хорошо, его выписали из больницы. Зацепингом заниматься молодой человек больше не планирует.

— К сожалению, в наше медицинское учреждение зацеперы поступают постоянно. Этот пациент родился в рубашке, и ему крайне повезло. Часто такие занятия приводят к летальному исходу, — отметил врач-хирург Омер Хамедто.

Так, например, в подмосковной Лобне один из зацеперов попытался сбежать от охраны поезда и сорвался. 14-летний юноша погиб.

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