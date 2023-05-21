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Приметы и советы

На американском аукционе ушла с молотка разбитая гитара Курта Кобейна

Ирэна Колесова
В мире
На американском аукционе ушла с молотка разбитая гитара Курта Кобейна
Фото: Youtube.com/Nirvana

Гитара, которую некогда разбил основатель группы Nirvana Курт Кобейн, ушла на аукционе за 600 тысяч долларов. Об этом в субботу информировал аукционный дом Julien's Aucitons.

— Продана за 595 900 долларов. Черная электрогитара для левши Fender Stratocaster, разбитая Куртом Кобейном во времена альбома Nevermind группы Nirvana и подписанная на корпусе всеми тремя участниками группы, — сообщается на странице аукционного дома в Twitter.

На сайте дома добавляется, что гитару после того, как великий артист ее разбил, собирали заново, чтобы была возможность выставить ее на аукцион.

Курт Кобейн стал лидером группы Nirvana, которая образовалась в США. Коллектив получил популярность по всему миру и удостоился множества значимых музыкальных наград. Основатель группы покончил с собой 5 апреля 1994 года, ему в тот момент было всего 27 лет.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США раскрыло материалы дела о смерти вокалиста и гитариста группы Nirvana Курта Кобейна. В десятистраничном отчете приводятся письма поклонников музыканта. Фанаты требовали возобновить расследование о гибели исполнителя. По мнению поклонников, сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия лишь формально.

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