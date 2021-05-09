ФБР рассекретило материалы дела о смерти Курта Кобейна
Федеральное бюро расследований (ФБР) США раскрыло материалы дела о смерти вокалиста и гитариста группы Nirvana Курта Кобейна. Об этом говорится в материале издания Deadline.
В десятистраничном отчете приводятся письма поклонников музыканта. Фанаты требовали возобновить расследование о гибели исполнителя. По мнению поклонников, сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия лишь формально.
Уточняется, что многие ставили под сомнение версию о самоубийстве Курта Кобейна.
— С тех пор были обнаружены доказательства того, что он был убит и не покончил жизнь самоубийством, как первоначально предполагалось, — отметил в своем письме один из поклонников.
В ФБР подчеркнули, что дело о смерти исполнителя не включено в юрисдикцию бюро. По данным ведомства, обращаться необходимо к властям штата.
Напомним, 27-летнего Курта Кобейна нашли мертвым в оранжерее собственного дома в Сиэтле в 1994 году. Официальной версией случившегося стало самоубийство.
Ранее сообщалось, что пряди волос с головы Курта Кобейна выставили на аукцион.
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