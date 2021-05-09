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ФБР рассекретило материалы дела о смерти Курта Кобейна
Фото: Youtube.com/Nirvana

ФБР рассекретило материалы дела о смерти Курта Кобейна

Анастасия Волоснова

Звезды

Федеральное бюро расследований (ФБР) США раскрыло материалы дела о смерти вокалиста и гитариста группы Nirvana Курта Кобейна. Об этом говорится в материале издания Deadline.

В десятистраничном отчете приводятся письма поклонников музыканта. Фанаты требовали возобновить расследование о гибели исполнителя. По мнению поклонников, сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия лишь формально.

Уточняется, что многие ставили под сомнение версию о самоубийстве Курта Кобейна.

— С тех пор были обнаружены доказательства того, что он был убит и не покончил жизнь самоубийством, как первоначально предполагалось, — отметил в своем письме один из поклонников.

В ФБР подчеркнули, что дело о смерти исполнителя не включено в юрисдикцию бюро. По данным ведомства, обращаться необходимо к властям штата.

Напомним, 27-летнего Курта Кобейна нашли мертвым в оранжерее собственного дома в Сиэтле в 1994 году. Официальной версией случившегося стало самоубийство.

Ранее сообщалось, что пряди волос с головы Курта Кобейна выставили на аукцион.

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смертьФБРКурт Кобейн
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