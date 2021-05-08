Пряди волос с головы Курта Кобейна выставили на аукцион

Фото: youtube.com/Nirvana

Пряди волос с головы лидера музыкальной группы Nirvana Курта Кобейна выставлены на аукцион Iconic Auctions. Об этом сообщили на сайте аукциона.

Отмечается, что начальная цена лота составляет 2,5 тысячи долларов. Кроме того, покупатель лота получит фотографию Кобейна и Тессы Осборн, которая отстригла волосы молодому исполнителю в октябре 1989 года. Снимок был сделан сразу после стрижки. На кадре Осборн держит в руке ножницы и пряди волос с головы музыканта.

СПРАВКА «ВМ»

Курт Дональд Кобейн — американский певец, автор песен, музыкант и художник, наиболее известный как вокалист и гитарист рок-группы Nirvana. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил его на 12-е место в списке «100 величайших гитаристов всех времен».

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