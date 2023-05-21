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Собянин: С начала года в Москве построили семь спортивных объектов

Араз Салехов
Город
Собянин: С начала года в Москве построили семь спортивных объектов
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

С начала года в столице возвели семь спортивных объектов, благодаря чему годовой план строительства выполнен уже наполовину. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С начала года построили семь спортивных объектов — таким образом, выполнили годовой план уже наполовину, — сказал он.

Три спортобъекта возвели за счет городского бюджета, четыре — за счет инвесторов. Общая площадь всех сооружений — больше 103 тысяч квадратных метров.

В частности, в столице появились академия спорта «Динамо» в районе Аэропорт; ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках»; спортивно-оздоровительный комплекс с гостиницей «Спартак-Волейбол» в районе Ясенево и другие, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр рассказал, что в столичном районе Текстильщики завершилась реконструкция исторического спорткомплекса «Москвич». В рамках работ специалисты привели в порядок футбольный стадион: оборудовали натуральный газон с обогревом, новые трибуны и освещение, беговые дорожки.

В столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города — 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.

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