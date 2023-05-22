Представитель Евросоюза Стано заявил об отсутствии планов переподключать Россельхозбанк к SWIFT

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Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано сообщил, что организация отказалась переподключать Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT.

По его словам, отключение от SWIFT является частью санкций, которые ввели государства Европы с союзниками в ответ на проведение РФ спецоперации на Украине, поэтому они могут быть смягчены или сняты только после окончания конфликта.

Дипломат отметил, что препятствием экспорту продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море остается ситуация на Украине, которая усугубила проблемы международной продовольственной безопасности.

— Санкции Евросоюза не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией, — пояснил Стано «Известиям», добавив, что между странами по-прежнему есть варианты платежей.

18 мая посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что зерновая сделка не подразумевает в себе выполнение требований РФ. По мнению дипломата, Москва в рамках сделки требует снять санкции с нескольких банков и организаций, а также решить вопрос с работой аммиакопровода «Тольятти-Одесса».