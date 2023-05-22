Автомобиль сбил пешехода на внешней стороне 105-го километра МКАД

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Москва, МКАД, 105-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 105-го километра МКАД произошла авария: водитель автомобиля сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Движение в районе происшествия затруднено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне два автомобиля столкнулись на внешней стороне 94-го километра МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе. В результате один из них опрокинулся на проезжую часть.