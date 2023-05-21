Автомобиль опрокинулся в результате ДТП на 94-м километре МКАД

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Москва, МКАД, 94-й километр Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 94-го километра МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе. В результате один из них опрокинулся на проезжую часть. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

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Движение в районе аварии не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП с двумя автомобилями произошло 20 мая. Два автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде напротив улицы Хлобыстова. В результате один из них загорелся.

Утром 20 мая в районе 87-го километра МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл. Москвичам предложили выбрать пути объезда в связи с затрудненным движением на участке.

Другое ДТП произошло на северо-востоке Москвы на МКАД 18 мая. Столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД. Из-за ДТП было затруднено движение. Для проезда доступны были только две полосы. Позднее движение по данному участку дороги восстановили.