Автомобиль опрокинулся в результате ДТП на 94-м километре МКАД
Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 94-го километра МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе. В результате один из них опрокинулся на проезжую часть. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.
Движение в районе аварии не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Другое ДТП с двумя автомобилями произошло 20 мая. Два автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде напротив улицы Хлобыстова. В результате один из них загорелся.
Утром 20 мая в районе 87-го километра МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл. Москвичам предложили выбрать пути объезда в связи с затрудненным движением на участке.
Другое ДТП произошло на северо-востоке Москвы на МКАД 18 мая. Столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД. Из-за ДТП было затруднено движение. Для проезда доступны были только две полосы. Позднее движение по данному участку дороги восстановили.