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Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 87-м километре МКАД

Араз Салехов
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Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 87-м километре МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, МКАД, 87-й километр Карта всех событий

Мотоцикл и автомобиль столкнулись в районе 87-го километра МКАД. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Москвичам предложили выбрать пути объезда в связи с затрудненным движением на участке, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В период с 15 по 19 мая в Москве задержали 242 пьяных водителя. У 123 автолюбителей алкогольное опьянение подтвердилось, еще 107 человек отказались проходить процедуру медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция отмечала, что количество ДТП с участием пьяных водителей в столице сократилось на 24,5 процента. Также снизилось количество летальных исходов в таких авариях.

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