Движение на МКАД на северо-востоке Москвы восстановили после ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, МКАД, 82-й километр Карта всех событий

Проезжая часть на МКАД на северо-востоке Москвы освобождена после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 18 мая.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД. Столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП свободными оставались только две полосы.

Другая авария произошла в ночь на четверг, 18 мая, на 75-м километре МКАД. Врезались два автомобиля. После столкновения один из них отлетел в отбойник. Инцидент попал на видео.