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Движение на МКАД на северо-востоке Москвы восстановили после ДТП
Москва, МКАД, 82-й километр Карта всех событий
Проезжая часть на МКАД на северо-востоке Москвы освобождена после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 18 мая.
— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД. Столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП свободными оставались только две полосы.
Другая авария произошла в ночь на четверг, 18 мая, на 75-м километре МКАД. Врезались два автомобиля. После столкновения один из них отлетел в отбойник. Инцидент попал на видео.
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