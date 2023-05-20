Автомобиль загорелся после столкновения с грузовиком на СВХ напротив улицы Хлобыстова

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, улица Хлобыстова Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде (СВХ) напротив улицы Хлобыстова, в результате один из них загорелся. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Движение в сторону центра в результате инцидента затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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Утром 20 мая в районе 87-го километра МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Другое ДТП произошло на северо-востоке Москвы на МКАД 18 мая. Столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД. Из-за ДТП было затруднено движение. Для проезда доступны были только две полосы. Позднее движение по данному участку дороги восстановили.