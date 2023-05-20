Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобиль загорелся после столкновения с грузовиком на СВХ напротив улицы Хлобыстова

Полина Пашкина
Происшествия
Автомобиль загорелся после столкновения с грузовиком на СВХ напротив улицы Хлобыстова
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, улица Хлобыстова Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде (СВХ) напротив улицы Хлобыстова, в результате один из них загорелся. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Движение в сторону центра в результате инцидента затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Утром 20 мая в районе 87-го километра МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Другое ДТП произошло на северо-востоке Москвы на МКАД 18 мая. Столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД. Из-за ДТП было затруднено движение. Для проезда доступны были только две полосы. Позднее движение по данному участку дороги восстановили.

Северо-Восточная хорда (СВХ) Москва ДТП
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте