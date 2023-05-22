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Программа летнего чтения началась в Москве

Араз Салехов
Город
Программа летнего чтения началась в Москве
Фото: pexels.com/VisionPic.net

В столице стартовала Московская программа летнего чтения. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы.

— В 2023 году тема программы — «Земля со всех сторон». Книги о нашей планете помогут посмотреть вокруг и задуматься: достаточно ли мы знаем о ней, о ее материках и водоемах, о животных и птицах, о людях и событиях, — говорится в сообщении.

Присоединившиеся к программе ребята прочитают несколько книг и напишут о них отзывы в специальных дневниках. Участники, выполнившие все условия, получат сертификаты. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, программа продлится до 31 августа.

Накануне сотрудница московской библиотеки № 58 Евгения Малышева перечислила шесть книг для детей разного возраста. В списке оказались «Город добрых дел» Ричарда Скарри; «Музыка моего дятла» Анны Анисимовой; «Привет, Вселенная!» Эрин Келли; «Вдохновляющие истории» Алексея Лисаченко и Анны Герасименко.

За последние два года сервис «Библиотеки Москвы» на столичном портале mos.ru привлек более 500 тысяч человек. Основные функции сервиса доступны в кабинете читателя.

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