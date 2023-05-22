Пьяная женщина зарезала супруга в ходе ссоры в районе Печатники

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Пьяная женщина зарезала мужа во время ссоры в столичном районе Печатники. Об этом в понедельник, 22 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, 25-летняя москвичка в ходе ссоры с мужем взяла в руки нож и нанесла ему больше одного удара. От ранений мужчина скончался на месте.

Женщину задержали, во время допроса она полностью признала свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Похожая история произошла на северо-западе Москвы. Женщина поссорилась с мужем и несколько раз ударила его в шею ножом. Мужчина скончался на месте происшествия.