Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пьяная женщина зарезала супруга в ходе ссоры в районе Печатники

Лейла Алиева
Происшествия
Пьяная женщина зарезала супруга в ходе ссоры в районе Печатники
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Пьяная женщина зарезала мужа во время ссоры в столичном районе Печатники. Об этом в понедельник, 22 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, 25-летняя москвичка в ходе ссоры с мужем взяла в руки нож и нанесла ему больше одного удара. От ранений мужчина скончался на месте.

Женщину задержали, во время допроса она полностью признала свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Похожая история произошла на северо-западе Москвы. Женщина поссорилась с мужем и несколько раз ударила его в шею ножом. Мужчина скончался на месте происшествия.

Москва Убийства Уголовные дела Суды Район Печатники
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте