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Здание с военкоматом загорелось в районе Сокольники
Москва, Колодезный переулок, 14 Карта всех событий
В столичном районе Сокольники загорелось здание, где расположен военкомат. Об этом в понедельник, 22 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Возгорание произошло по адресу Колодезный переулок, 14. С седьмого этажа здания наблюдается открытое горение. В настоящее время спасатели эвакуируют людей. Пожару присвоен ранг № 1-БИС.
Вечером 21 мая очевидцы сообщили о пожаре на улице Ярцевской. В доме № 22 наблюдали открытое горение в расположенном в здании кафе. Огонь возник в вытяжке заведения. Из здания эвакуировали 350 человек. В результате возгорание удалось потушить до прибытия специалистов экстренных служб.
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