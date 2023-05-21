Пожарные ликвидировали возгорание в кафе на Ярцевской улице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Ярцевская улица, 22А Карта всех событий

В экстренные службы города вечером воскресенья, 21 мая, поступило сразу несколько заявок о пожаре на улице Ярцевской. В доме № 22 наблюдали открытое горение в расположенном в здании кафе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что огонь возник в вытяжке кафе. Из здания эвакуировали 350 человек.

В результате возгорание удалось потушить до прибытия специалистов экстренных служб. Его площадь составила три квадратных метра. Пострадавших в результате инцидента нет.

Другой пожар произошел днем в больнице на Литовской улице. Возгорание случилось в подвале Научно-клинического центра № 2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского.

Недавно на юго-западе столицы в квартире жилого дома произошел пожар. Он возник на улице Теплый Стан в доме № 23. По данным МЧС России по Москве, возгорание началось в 16:14 на балконе квартиры на 12-м этаже жилого дома.

Помимо этого, пожар произошел в доме № 19а, строение 1, на Южнопортовой улице. Огнем была охвачена прессованная бумага в здании завода по утилизации вторсырья. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.