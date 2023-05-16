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В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги

Степан Жирнов
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В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Южнопортовая улица, 19Ас1 Карта всех событий

В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МЧС России во вторник, 16 мая.

По информации ведомства, пожар произошел в здании частного предприятия по утилизации вторсырья по адресу Южнопортовая улица, дом № 19а, строение 1. Ангар площадью 30 на 60 метров стоит в отдалении, угрозы распространения огня нет.

Видео: Пресс-служба МЧС по Москве

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Также для ликвидации возгорания был направлен вертолет К-32 Московского авиационного центра. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 1800 квадратных метров. Также поступала информация о том, что в помещении находится сервисный центр, но она не подтвердилась.

Другой пожар произошел на северо-востоке Москвы вечером в понедельник, 15 мая. Горела квартира жилого дома № 10 на Заповедной улице. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ходе тушения пожарные спасли восемь жителей дома. Один человек погиб.

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