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Площадь пожара в ангаре на юго-востоке Москвы выросла до 1800 квадратных метров

Степан Жирнов
Происшествия
Площадь пожара в ангаре на юго-востоке Москвы выросла до 1800 квадратных метров
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Южнопортовая улица, 19с1 Карта всех событий

Площадь пожара на юго-востоке столицы выросла до 1800 квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-служба МЧС, во вторник, 16 мая.

По данным ведомства, горит отдельностоящий одноэтажный ангар, размеры которого в плане составляют 30 на 60 метров. Сообщений о пострадавших не поступало.

Возгорание, о котором идет речь, произошло в доме № 19, строение 1, на Южнопортовой улице. По информации из открытых источников, в одноэтажном железобетонном ангаре расположен сервисный центр. На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Пожар попал на видео.

Еще один пожар произошел на северо-востоке Москвы вечером в понедельник, 15 мая. Горела квартира жилого дома № 10 на Заповедной улице. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ходе тушения пожарные спасли восемь жителей дома. Один человек погиб.

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