Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в СВАО

Фото: Pixabay

Москва, Заповедная улица, 10 Карта всех событий

Прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств пожара, который произошел в квартире жилого дома на улице Заповедной. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 15 мая.

Уточняется, что возгорание случилось на первом этаже. После тушения огня пожарные обнаружили в квартире тело мужчины. Еще одному человеку потребовалась медицинская помощь.

— Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — заключила собеседница «ВМ».

Пожар, о котором идет речь, произошел вечером в Северо-Восточном административном округе столицы. Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб спасли восемь человек.

Еще один пожар в понедельник, 15 мая, случился рано утром на Большой Почтовой улице. При тушении возгорания было найдено тело женщины. По информации экстренных служб, площадь огня достигала трех квадратных метров, а погибшую обнаружили в очаге возгорания.