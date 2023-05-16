Пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, Южнопортовая улица, 19с1 Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошел пожар в ангаре. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС во вторник, 16 мая.

По данным ведомства, возгорание произошло в доме № 19, строение 1, на Южнопортовой улице. По информации из открытых источников, в одноэтажном железобетонном ангаре расположен сервисный центр.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений.

Другой пожар произошел на северо-востоке Москвы вечером в понедельник, 15 мая. Горела квартира жилого дома № 10 на Заповедной улице. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ходе тушения пожарные спасли восемь жителей дома. Один человек погиб.