Пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы
На юго-востоке столицы произошел пожар в ангаре. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС во вторник, 16 мая.
По данным ведомства, возгорание произошло в доме № 19, строение 1, на Южнопортовой улице. По информации из открытых источников, в одноэтажном железобетонном ангаре расположен сервисный центр.
На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений.
Другой пожар произошел на северо-востоке Москвы вечером в понедельник, 15 мая. Горела квартира жилого дома № 10 на Заповедной улице. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ходе тушения пожарные спасли восемь жителей дома. Один человек погиб.