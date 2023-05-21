Возгорание произошло в подвале центра хирургии имени Петровского на Литовском бульваре

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Москва, Литовский бульвар, 1А Карта всех событий

На Литовском бульваре произошло возгорание в подвале Научно-клинического центра № 2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, площадь возгорания составила 0,2 квадратного метра. Никто в инциденте не пострадал, эвакуация не происходила. Пожар произошел по адресу Литовский бульвар, дом 1а.

Недавно на юго-западе столицы в квартире жилого дома произошел пожар. Он возник на улице Теплый Стан в доме № 23. По данным МЧС России по Москве, возгорание началось в 16:14 на балконе квартиры на 12-м этаже жилого дома.

Помимо этого, пожар произошел в доме № 19а, строение 1, на Южнопортовой улице. Огнем была охвачена прессованная бумага в здании завода по утилизации вторсырья. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.