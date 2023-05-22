Бундесвер выставил на продажу более трех тонн туалетной бумаги

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Вооруженные силы Германии выставили на торги 3,3 тонны туалетной бумаги. Об этом сообщает немецкий телеканал RTL.

— В конце 2020 года было решено заменить в санузлах бундесвера диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные диспенсеры другого поставщика, — говорится в сообщении.

Уточняется, что механизм размотки продукции отличается от обычного коммерческого рулона, поэтому он не подходит для универсальных диспансеров. Также ведомство распродает картриджи для принтера, письменные столы и ноутбуки, пишет RTL.

Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на призыв премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана отапливать только одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.

Ранее политик, который представляет партию «зеленых», выступил с утверждением, что уже около 25 лет нагревает воду с помощью солнечной энергетики и во всем помещении отапливает одну жилую комнату.