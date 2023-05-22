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В Госдуме назвали вредным предложение ввести шестидневную рабочую неделю

Лейла Алиева
Общество
В Госдуме назвали вредным предложение ввести шестидневную рабочую неделю
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю является вредным и недальновидным. Такое мнение выразила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Это недальновидное, вредное предложение, где-то на грани глупого предложения. Считаю, что прежде чем предлагать такие вещи, нужно внимательно изучать историю, экономику и понимать различия между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией, — отметил она.

Депутат напомнила, что в советские годы народ работал фактически на единственного тогда работодателя — это государство. Также она добавила, что российский оборонно-промышленный комплекс в настоящее время работает эффективно в трехсменном режиме. Помимо этого, введение шести рабочих дней навредит имиджу страны, передает агентство городских новостей «Москва».

Соответствующая инициатива поступила от Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Министерства труда Антону Котякову. По мнению предпринимателей, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в современных условиях.

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