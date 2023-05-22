Шестидневную рабочую неделю предложили ввести в России

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В РФ предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Данное предложение имеется в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе министерства труда Антону Котякову.

В документе говорится, что до введения первой волны санкций в 2014 году экономика России стабильно показывала устойчивый рост и входила в пятерку самых крупных экономик мира. Но в настоящее время рестрикции увеличили нагрузку на экономический сектор.

Благодаря действиям правительства и Центробанка экономика и нацвалюта РФ смогли вынести нанесенный удар и продемонстрировали стрессоустойчивость, сказано в тексте документа.

Авторы инициативы отметили, что сохраняется потребность финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях. По их мнению, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в современных условиях.

Кроме того, это поможет реализовать задачи, которые поставил президент России Владимир Путин на текущий год. Например, достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов, передают «Известия».

По словам вице-премьера РФ Татьяна Голиковой, Минтруд решил, что в последующие годы МРОТ будет увеличиваться опережающими темпами.