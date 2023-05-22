Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рудковская осудила голливудских звезд за лицемерие культуры отмены в отношении Деппа

Лейла Алиева
Общество
Рудковская осудила голливудских звезд за лицемерие культуры отмены в отношении Деппа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Знаменитости, которые одарили голливудского актера Джонни Деппа семиминутными овациями во время Каннского фестиваля, сами от него отвернулись по одному щелчку его бывшей супруги Эмбер Херд несколько лет назад. Об этом заявила российский продюсер Яна Рудковская.

— Очень удобная культура отмены, совсем не лицемерная, да? Возможно, кто-то уже забыл, как роль Деппа в «Фантастических тварях» отдали Мадсу Микельсону или что режиссер новых «Пиратов Карибского» моря очень сдержанно высказывался о возвращении Деппа во франшизу? — подчеркнула она.

Вместе с тем Рудковская отметила преданность фанатов актера, которые стояли с плакатами у красной дорожки и поддерживали Деппа и в горе, и в радости. Именно благодаря этому знаменитость вернули к работе с компанией Dior, написала продюсер в своем Telegram-канале.

Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что бойкот, который устроил Деппу Голливуд после скандала с Эмбер Херд, бывшей женой актера, ровным счетом ничего не значит для знаменитости такой величины.

Знаменитости Яна Рудковская Джонни Депп
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте