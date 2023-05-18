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Победил культуру отмены: как Джонни Депп реабилитировался в кино после скандала с Эмбер Херд

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Победил культуру отмены: как Джонни Депп реабилитировался в кино после скандала с Эмбер Херд
Фото: shutterstock

Американский актер Джонни Депп никогда не был актером, чьи фильмы имели большой успех. Исключение — роль Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», а все остальные работы были обречены на провал, либо имели успех только на фестивальных площадках. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кинокритик Александр Голубчиков.

По его словам, бойкот, который устроил Деппу Голливуд после скандала с Эмбер Херд, бывшей женой актера, ровным счетом ничего не значит для знаменитости такой величины.

— Выход Деппа в мир был нужен, по нему очень соскучилась именно фанатская группа, — заметил Голубчиков. А в актерском деле признание людей куда важнее. Более того, на Голливуде мир клином не сошелся. Есть много других студий, куда его непременно пригласят.

И в первую очередь эксперт намекнул на европейские киностудии.

— Вот вам уже новый пример успеха в европейской картине «Жанна Дюбарри», в которой он сыграл французского короля Людовика XV. Зал в Каннах аплодировал Джонни семь минут на этой премьере, — напомнил кинокритик.

Скорее всего, артист продолжит работать с европейскими студиями. Стоит учесть и то, что Джонни Депп — актер не кассовых фильмов для широких экранов, а картин фестивального масштаба, пояснил кинокритик.

— Деппа все любят, но он не звезда кассы. На большие экраны возвращаться ему нет смысла. При этом любые франшизы «Пиратов Карибского моря» будут провальными, — сказал Голубчиков.

Собеседник «ВМ» не считает, что без Голливуда Депп обеднеет. Голубчиков напомнил, что у артиста многомиллионные контракты с Dior.

О бойкоте Голливуда сам актер ранее заявил в беседе с журналистами на Каннском фестивале. Деппа лишали ролей, а некоторые медийные персоны открыто осуждали его.

Летом 2022 года суд признал Эмбер Херд виновной в клевете против Джонни Деппа и постановил, что она должна выплатить ему 15 миллионов долларов компенсации. После этого актер возобновил свою карьеру в кино, хоть уже с меньшим размахом.

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