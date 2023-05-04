Фильм «Дюна 2» — 2023: дата выхода, актеры, трейлер и покажут ли его в России

Фото: Дюна 2, 2023 год

Студия Warner Bros.представила первый трейлер второй части фильма «Дюна». Еще задолго до выхода в свет картина стала самой ожидаемой премьерой года, ее релиз запланирован на ноябрь. О чем продолжение «Дюны», что ждать от фильма и выйдет ли он в российском прокате — в материале «Вечерней Москвы».

О чем вторая часть «Дюны»

В основе «Дюны» — одноименный фантастический роман Фрэнка Герберта, опубликованный в 1965 году. Первая часть современной экранизации вышла в 2021 году. Над картиной работал канадский режиссер Дени Вильнев, роль главного героя Пола Атрейдеса исполнил актер Тимоти Шаламе. После выхода в прокат картина получила положительные отзывы критиков и удостоилась сразу шести «технических» премий «Оскар» (лучшие визуальные эффекты, звук, монтаж и другие).

«Дюна-2» — экранизация второй половины романа Герберта. В ней спавшийся Пол Атрейдес объединяется с племенем фременов, чтобы отомстить мятежникам, убившим его отца, и принести мир на планету Арракис.

Над второй частью ленты работали та же команда. Но в ней появились новые персонажи и актеры — например, Хавьер Бардем (Стилгар) и Стеллан Скарсгард (барон Харконнен). Сам Вильнев уже назвал сиквел «эпическим военным кино», заявив, что в нем будет больше действий и меньше диалогов.

Что ждать от фильма

В беседе с «ВМ» кинокритик Давид Шнейдеров предположил, что сиквел «Дюны» станет очередным фильмом «снятым на зеленой занавеске» (речь о технологии хромакей, используемой для создания визуальных эффектов без «живой» экспозиции — прим. «ВМ»).

Картину, по мнению критика, стоит посмотреть хотя бы потому, что Дени Вильнев — талантливый режиссер.

— Вильнев, безусловно, большой режиссер, — отмечает собеседник «ВМ». — У него есть великолепные фильмы. Но, видимо, проект «Дюна» не для него. Молодец, что по крайней мере попробовал.

При этом Шнейдеров уверен, что новая экранизация «Дюны» уступает версии 1984 года. Режиссером той версии был Дэвид Линч, а роль Пола Атрейдеса исполнил Кайл МакЛоклен.

— Мне, честно сказать, старая экранизация понравилась больше. Новая версия мне показалась достаточно затянутой. И, возможно, ее не следовало растягивать на два фильма. Так что не думаю, что «Дюна» Вильнева станет культовым кино и получит такой же статус, как у «Звездных войн». Хотя коммерческий успех картины вполне возможен, — считает кинокритик.

Первая часть «Дюны» собрала в прокате 402 миллиона долларов при бюджете в 165 миллиона.

Выйдет ли «Дюна-2» в России

Обе части «Дюн» принадлежат американской студии Warner Bros. Мировой релиз второй части запланирован на 3 ноября 2023 года.

Правда картина может не выйти в официальный российский прокат. Дело в том, что Warner Bros. наряду с другими голливудскими киностудиями приостановила выпуск фильмов в России в марте прошлого года.

— Пока Warner Bros. публично не отменяла премьеру в России, — обращает внимание Шнейдеров. — В случае если глобально что-то изменится, все голливудские студии в страну обязательно вернутся.

Однако даже при отмене официального релиза в России «Дюну-2», вероятно, можно будет посмотреть в теневом прокате. Например, так уже было с картиной «Аватар-2: Путь воды», которая появилась в некоторых российских кинотеатрах, несмотря на уход студии 20th Century Studios.