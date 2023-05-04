Вышел трейлер второй части «Дюны»

кадр из фильма «Дюна», 2021 год

Первый трейлер второй части фильма «Дюна» представила киностудия Warner Bros. Премьера сиквела картины запланирована на 3 ноября 2023 года.

Роли в фильме исполнили актеры Тимоти Шаламе, Зендея, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгард и Шарлотта Рэмплинг. Как и в первом фильме, композитором выступит Ханс Циммер. За работу над саундтреком к «Дюне» его удостоили премии «Оскар».

В трейлере показали многих персонажей из первой картины и несколько эффектных экшен-сцен. Например, один из героев с трудом удержался на ногах во время песчаной бури.

Первая часть фильма вышла на экраны в сентябре 2021 года. Картину удостоили четырех премий «Оскар» в номинациях «Лучший монтаж», «Лучший звук», «Лучший саундтрек», «Лучшая работа художника-постановщика». Также «Дюна» получила премии BAFTA и другие награды.

Фильм режиссера Дени Вильнева основан на цикле научно-фантастических романов американского писателя Фрэнка Герберта «Хроники Дюны».

Съемки второй части «Дюны» начались летом 2022 года. Лента получила свое продолжение благодаря успеху первой картины. Режиссер Дени Вильнев объяснил разделение истории на две части желанием более детально исследовать обширный мир, созданный Гербертом.